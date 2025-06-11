Ціни на нафту відреагували на результати торгових переговорів між США та Китаєм

Ціни на нафту знизилися, оскільки інвестори зважують наслідки нещодавніх торгових переговорів між США та Китаєм, результати яких ще має розглянути президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Також зазначається, що додатковий тиск на ринок чинить слабкий попит на нафту з боку Китаю та збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 19 центів (0,3%) — до $66,68 за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 16 центів (0,3%) — до $64,82.

За словами міністра торгівлі США Говарда Латніка, американські та китайські представники домовилися про базовий план для поновлення торгового перемир’я та вирішення обмежень Китаю на експорт рідкоземельних металів і магнітів.

"Поточне зниження цін можна пояснити як технічним фіксуванням прибутку, так і обережністю напередодні офіційного оголошення щодо США та Китаю", — зазначила старша аналітикиня ринку Філіпп Нова, Пріянка Сачдева.

Експерт ринку з IG Тоні Сайкамор прокоментував: "Що це означає для нафти? Зменшення ризиків для економіки Китаю та стабілізація економіки США — обидва ці фактори мають підтримати попит на нафту та її ціну".

Тим часом на боці пропозиції — країни ОПЕК+ планують у липні збільшити видобуток нафти ще на 411 тисяч барелів на добу. Це вже четвертий місяць поспіль, коли вони поступово зменшують попередні обмеження на видобуток. Деякі аналітики сумніваються, що зростання регіонального попиту зможе повністю поглинути цей додатковий обсяг.

"Збільшення внутрішнього попиту в країнах ОПЕК+ — особливо в Саудівській Аравії — може компенсувати додаткову пропозицію в найближчі місяці та підтримати ціни на нафту", — вважає аналітик з питань клімату й сировинних товарів Capital Economics Хамад Хуссейн. "Однак, оскільки це сезонне зростання попиту, ми все ще прогнозуємо, що ціна Brent знизиться до $60 за барель до кінця року".

Нагадаємо:

Високопосадовці зі США та Китаю у вівторок продовжили торговельні переговори в Лондоні, сподіваючись досягти прориву в питанні експортного контролю на рідкісноземельні елементи, які загрожують глобальним перебоям у ланцюжках постачань та уповільненню економічного зростання.