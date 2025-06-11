Цены на нефть отреагировали на результаты торговых переговоров между США и Китаем

Цены на нефть снизились, поскольку инвесторы взвешивают последствия недавних торговых переговоров между США и Китаем, результаты которых еще должен рассмотреть президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Также отмечается, что дополнительное давление на рынок оказывает слабый спрос на нефть со стороны Китая и увеличение добычи странами ОПЕК+.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 19 центов (0,3%) - до $66,68 за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate снизилась на 16 центов (0,3%) - до $64,82.

По словам министра торговли США Говарда Латника, американские и китайские представители договорились о базовом плане для возобновления торгового перемирия и решения ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов и магнитов.

"Текущее снижение цен можно объяснить как техническим фиксированием прибыли, так и осторожностью в преддверии официального объявления по США и Китаю", - отметила старший аналитик рынка Филипп Нова, Приянка Сачдева.

Эксперт рынка с IG Тони Сайкамор прокомментировал: "Что это означает для нефти? Уменьшение рисков для экономики Китая и стабилизация экономики США - оба эти фактора должны поддержать спрос на нефть и ее цену".

Между тем на стороне предложения - страны ОПЕК+ планируют в июле увеличить добычу нефти еще на 411 тысяч баррелей в сутки. Это уже четвертый месяц подряд, когда они постепенно уменьшают предыдущие ограничения на добычу. Некоторые аналитики сомневаются, что рост регионального спроса сможет полностью поглотить этот дополнительный объем.

"Увеличение внутреннего спроса в странах ОПЕК+ - особенно в Саудовской Аравии - может компенсировать дополнительное предложение в ближайшие месяцы и поддержать цены на нефть", - считает аналитик по вопросам климата и сырьевых товаров Capital Economics Хамад Хуссейн. "Однако, поскольку это сезонный рост спроса, мы все еще прогнозируем, что цена Brent снизится до $60 за баррель до конца года".

Напомним:

Высокопоставленные чиновники из США и Китая во вторник продолжили торговые переговоры в Лондоне, надеясь достичь прорыва в вопросе экспортного контроля на редкоземельные элементы, которые угрожают глобальным перебоям в цепочках поставок и замедлению экономического роста.