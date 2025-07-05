Частина Чугуєва без світла після російської атаки – мер
чугуїв, фото: дснс
У декількох мікрорайонах Чугуєва на Харківщині, прилеглих до епіцентру російських влучань, відсутнє електропостачання.
Джерело: мер Чугуєва Галина Мінаєва
Деталі: Зазначається, що електропостачання вже відновлюють.
Мінаєва спростувала чутки про можливі перебої з постачанням пального на місцеві АЗС та запевнила, що дефіциту пального внаслідок обстрілу не буде.
Пряма мова Мінаєвої: "Вкотре прошу вас, шановні земляки, довіряти тільки офіційній інформації з перевірених джерел та зберігати спокій.
Ми з вами не перший день знаходимось під ворожими ударами і знаємо що і як маємо робити".
Нагадаємо: Російські війська увечері завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв на Харківщині, постраждали 11 людей, з них 2 дитини