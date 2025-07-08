Нафтові гіганти повертаються до Лівії після десятиліття хаосу

Компанії BP та Shell уклали меморандуми про взаєморозуміння з ННК Лівії (NOC), щоб оцінити нові можливості для нафтовидобутку, що це свідчить про активізацію повернення міжнародних енергетичних гігантів до країни, яка понад десятиліття страждала від наслідків громадянської війни.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Лівія, що володіє значними запасами нафти й газу, залишається одним із найбільших виробників енергоносіїв в Африці. Однак після повалення Муаммара Каддафі у 2011 році та наступного збройного конфлікту країна зазнала тривалого занепаду через вихід іноземних інвесторів і нестачу фінансування в енергетичному секторі.

Нині Лівія фактично розділена між визнаним ООН урядом у західній частині та східною адміністрацією, підконтрольною генералу Халіфі Хафтару. Попри це, міжнародні компанії поступово повертаються: минулого року, зокрема, Eni, OMV та Repsol відновили розвідку родовищ.

BP у вівторок повідомила, що підписала меморандум з NOC про оцінку можливостей реконструкції великих нафтових родовищ Сарір і Месла у басейні Сирт. Також компанія планує відновити офіс у Тріполі до кінця року.

Shell окремо підтвердила, що також підписала меморандум із NOC про вивчення перспектив видобутку нафти й газу, хоча її проєкти перебувають лише на початковому етапі.

Національна нафтова корпорація прагне збільшити видобуток нафти в Лівії з нинішніх 1,3 млн барелів на добу до 2 млн — це давня мета, яка перевищить рекорд 2006 року (1,75 млн барелів/добу). Зараз NOC проводить перший з 2011 року тендер на нові ліцензії на розвідку, і вже кілька міжнародних компаній виявили зацікавленість.

У свою чергу, NOC повідомила, що Shell вивчатиме родовище Аль-Атшан та інші ділянки під контролем державної компанії.

Обидва меморандуми, за словами NOC, мають на меті "розвиток лівійського нафтового сектору та підвищення продуктивності, що сприятиме стабільності економіки країни в довгостроковій перспективі".

Нагадаємо:

Східний уряд Лівії заявляв, що може припинити видобуток і експорт нафти на знак протесту після того, як пов’язане із західними силами ополчення захопило головний офіс Національної нафтової корпорації (NOC).