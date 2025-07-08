Нефтяные гиганты возвращаются в Ливию после десятилетия хаоса

Компании BP и Shell заключили меморандумы о взаимопонимании с ННК Ливии (NOC), чтобы оценить новые возможности для нефтедобычи, что свидетельствует об активизации возвращения международных энергетических гигантов в страну, которая более десятилетия страдала от последствий гражданской войны.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Ливия, обладающая значительными запасами нефти и газа, остается одним из крупнейших производителей энергоносителей в Африке. Однако после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году и последующего вооруженного конфликта страна претерпела длительный упадок из-за ухода иностранных инвесторов и недостатка финансирования в энергетическом секторе.

Сейчас Ливия фактически разделена между признанным ООН правительством в западной части и восточной администрацией, подконтрольной генералу Халифе Хафтару. Несмотря на это, международные компании постепенно возвращаются: в прошлом году, в частности, Eni, OMV и Repsol возобновили разведку месторождений.

BP во вторник сообщила, что подписала меморандум с NOC об оценке возможностей реконструкции крупных нефтяных месторождений Сарир и Месла в бассейне Сирт. Также компания планирует восстановить офис в Триполи до конца года.

Shell отдельно подтвердила, что также подписала меморандум с NOC об изучении перспектив добычи нефти и газа, хотя ее проекты находятся лишь на начальном этапе.

Национальная нефтяная корпорация стремится увеличить добычу нефти в Ливии с нынешних 1,3 млн баррелей в сутки до 2 млн - это давняя цель, которая превысит рекорд 2006 года (1,75 млн баррелей/сутки). Сейчас NOC проводит первый с 2011 года тендер на новые лицензии на разведку, и уже несколько международных компаний проявили заинтересованность.

В свою очередь, NOC сообщила, что Shell будет изучать месторождение Аль-Атшан и другие участки под контролем государственной компании.

Оба меморандума, по словам NOC, имеют целью "развитие ливийского нефтяного сектора и повышение производительности, что будет способствовать стабильности экономики страны в долгосрочной перспективе".

Напомним:

Восточное правительство Ливии заявляло, что может прекратить добычу и экспорт нефти в знак протеста после того, как связанное с западными силами ополчение захватило главный офис Национальной нефтяной корпорации (NOC).