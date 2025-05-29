Лівія на межі нафтового паралічу після збройного штурму в Триполі

Східний уряд Лівії заявив, що може припинити видобуток і експорт нафти на знак протесту після того, як пов’язане із західними силами ополчення захопило головний офіс Національної нафтової корпорації (NOC).

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

У заяві східної адміністрації йдеться, що атаки на NOC та її дочірні компанії можуть змусити вдатися до "запобіжних заходів, включно з оголошенням форс-мажору на нафтових родовищах і терміналах", або навіть перенести головний офіс компанії в "безпечніше місто".

Ця загроза — останній прояв загострення кризи в країні-члені ОПЕК, яка роками потерпає від громадянської війни та розділена між двома урядами, що постійно змагаються за контроль над найбільшими на континенті запасами нафти.

Напруженість між урядом прем’єр-міністра Абдель Хаміда Дбейби в Триполі та східним парламентом деякий час була меншою, що дозволило довести видобуток нафти до найвищих показників за останні роки.

Але в травні сутички між пов’язаними з Дбейбою угрупованнями зруйнували цей крихкий баланс і загрожують втягнути в конфлікт нові сили поза межами столиці.

Жителі східної Лівії, де домінує військовий командувач Халіфа Хафтар, давно скаржаться, що їхній регіон отримує несправедливу частку нафтових доходів. Минулого літа східна адміністрація вже закривала нафтові об’єкти на понад місяць через суперечку навколо керівництва центральним банком — головним розпорядником нафтових коштів.

Зараз Лівія видобуває трохи менше ніж 1,3 мільйона барелів на день, за даними Bloomberg. Більшість цього експортується, тож часті зупинки можуть впливати й на глобальні нафтові ринки.

Нагадаємо:

У серпні 2024 року уряд східної частини Лівії, де знаходиться найбільша кількість запасів нафти країни, заявив, що припинить видобуток і експорт ресурсу.

Згодом уряд східної частини Лівії відновив експорт та видобуток нафти.