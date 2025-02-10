Аналітики порахували, скільки нової генерації треба Україні для уникнення браку світла

До 2026 року Україні потрібно встановити 4,3 ГВт "зеленої" генерації та 1,1 ГВт газових станцій, щоб задовольнити свої нагальні потреби.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру Instrat, який є у розпорядженні ЕП.

"Щоб задовольнити свої нагальні енергетичні потреби, Україна терміново потребує 4,3 ГВт нових відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 2026 року, 1,1 ГВт нових газових станцій", - йдеться у дослідженні.

Ключову роль в оновленні енергетичної системи можуть відіграти фотоелектричні станції, вважає аналітичний центр.

Крім того, з огляду на поточну геополітичну ситуацію експерти розглядають два можливі сценарії розвитку до 2030 року:

Сценарій "Фронт" – передбачає затяжну війну і збереження лінії фронту на нинішніх позиціях до 2030 року.

– передбачає затяжну війну і збереження лінії фронту на нинішніх позиціях до 2030 року. Сценарій "Перемога" – передбачає повернення контролю України над усією територією, включаючи Крим, до 2030 року.

В обох випадках країні потрібне буде безпрецедентне збільшення енергетичних потужностей на 10,5-14,6 ГВт, пише аналітичний центр.

Перехід до розподіленої газової та відновлюваної генерації – більш стійкий варіант, хоча і дорожчий. Найменших інвестицій потребуватиме ремонт пошкоджених станцій – 9,3-12,5 млрд євро протягом п’яти років. Однак відновлення вугільних електростанцій залишить систему вразливою до атак.

Якщо Україна замінить пошкоджену вугільну генерацію на ВДЕ та газові станції, потреба інвестицій зросте до 13,6-18,8 млрд євро.

Таким чином, різниця у капітальних витратах на 46–50% між підходами є своєрідною "надбавкою за безпеку".

Нагадаємо:

У 2025 році перед енергетиками стоїть задача ввести в роботу ще майже 900 МВт потужностей об'єктів розподіленої генерації.