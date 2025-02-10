Аналитики посчитали, сколько новой генерации нужно Украине для избежания нехватки света

К 2026 году Украине нужно установить 4,3 ГВт "зеленой" генерации и 1,1 ГВт газовых станций, чтобы удовлетворить свои насущные потребности.

Об этом говорится в отчете аналитического центра Instrat, который есть в распоряжении ЭП.

"Чтобы удовлетворить свои насущные энергетические потребности, Украина срочно нуждается в 4,3 ГВт новых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 2026 года, 1,1 ГВт новых газовых станций", - говорится в исследовании.

Ключевую роль в обновлении энергетической системы могут сыграть фотоэлектрические станции, считает аналитический центр.

Кроме того, учитывая текущую геополитическую ситуацию эксперты рассматривают два возможных сценария развития до 2030 года:

Сценарий "Фронт" - предполагает затяжную войну и сохранение линии фронта на нынешних позициях до 2030 года.

- предполагает затяжную войну и сохранение линии фронта на нынешних позициях до 2030 года. Сценарий "Победа" - предполагает возвращение контроля Украины над всей территорией, включая Крым, до 2030 года.

В обоих случаях стране нужно будет беспрецедентное увеличение энергетических мощностей на 10,5-14,6 ГВт, пишет аналитический центр.

Переход к распределенной газовой и возобновляемой генерации - более устойчивый вариант, хотя и более дорогой. Наименьших инвестиций потребует ремонт поврежденных станций - 9,3-12,5 млрд евро в течение пяти лет. Однако восстановление угольных электростанций оставит систему уязвимой к атакам.

Если Украина заменит поврежденную угольную генерацию на ВИЭ и газовые станции, потребность инвестиций возрастет до 13,6-18,8 млрд евро.

Таким образом, разница в капитальных затратах на 46-50% между подходами является своеобразной "надбавкой за безопасность".

Напомним:

В 2025 году перед энергетиками стоит задача ввести в работу еще почти 900 МВт мощностей объектов распределенной генерации.