Космічний апарат NASA, Voyager, який знаходиться за 26 мільярдів кілометрів від Землі, припинив надсилати дані.

Про це повідомили у NASA.

18 листопада Voyager-1, який NASA запустила ще в 1977 році, досягнув відстані в один світловий день, і це історичний момент в дослідженні космосу. Зонд перевершує за дальністю польоту будь-який інший штучний космічний апарат в історії людства.

Але 14 листопада команда місії Voyager-1 дізналася, що космічний апарат припинив надсилати наукові та технічні дані. Це сталося після того, як антена Мережі глибокого космосу НАСА (DSN) у Канберрі, Австралія, "зафіксувала" апарат і отримала несучий сигнал.

Такий сигнал використовується для передачі наукових та технічних даних від космічного апарата до наземних антен, але без самих даних.

Інженери працюють над визначенням причини проблеми та подальших кроків. Хоча наразі космічний апарат не надсилає технічних чи наукових даних, команда все одно зможе підтвердити, що він працює на відстані одного світлового дня від Землі, або приблизно 16,1 мільярда миль (25,9 мільярда кілометрів), використовуючи несучий сигнал та розрахунки траєкторії.

Комп'ютер управління орієнтацією та рухами Voyager-1 виконує свою функцію, утримуючи космічний апарат, спрямованим у бік Землі, а його антена і обладнання працюють.

Відсутність даних свідчить про те, що проблема пов'язана з бортовим комп'ютером, відповідальним за збір даних з різних підсистем космічного апарата, зокрема з наукових приладів, та їх перетворення у відповідний формат для передачі на Землю, говориться у повідомленні.

Аналіз проблем обох космічних апаратів Voyager є тривалим процесом через велику відстань, що відділяє зонди від Землі. Встановлення причини проблеми може зайняти тижні або навіть більше часу. Сам сигнал досягає зонда за 24 години.

Запущені у 1977 році, апарати надали набагато більше наукових даних, ніж будь-хто вважав можливим, говориться у повідомленні.

У рамках місії передбачається, що з часом обидва апарати будуть втрачені через нерозв'язні технічні проблеми, але також планується зробити все можливе, щоб вони продовжували працювати та надавати наукові дані якомога довше

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