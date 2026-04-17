YouControl проаналізував, які компанії пов'язані з родиною Шуфрича

Аналітики YouControl дослідили дані про родинний бізнес народного депутата України Нестора Шуфрича: зафіксовано зв'язки Шуфрича та членів його родини з 29 компаніями в Україні.

"Станом на квітень 2026 року зафіксовано чинні зв'язки пана Шуфрича та членів його родини з 29 компаніями в Україні, зокрема його сина Олександра, покійного батька Івана Юлійовича Шуфрича та дружини Катерини Майкової", – говориться у повідомленні.

21 компанія зареєстрована в Києві, одна — в Київській області, ще 7 — на Закарпатті. Бізнес повʼязаний з родиною Шуфричів працює в медіа, будівництві та нерухомості, а також в торгівлі, транспорті та ін. галузях.

Фінзвітність за 2025 рік оприлюднили лише 7 із 29 юросіб, а виручку понад нуль задекларувало тільки ПрАТ "Київський річковий порт" (325,4 млн грн), що має відношення до "Групи Нестора Шуфрича".

Акціонером цього товариства (16,99%) є кіпрська компанія CLIMARDON HOLDING LTD, кінцевим бенефіціаром якої, згідно зі структурою власності ТОВ "Котедж-Хол", зазначено Івана Шуфрича.

Нестор Шуфрич є учасником/бенефіціаром 6 українських компаній. Три юрособи з медіасфери: ТОВ "МЕДІАХОЛДИНГ НОВИНИ", ТОВ "ТАЙМ МЕДІА", ТОВ "ТЕЛЕПРОСТІР".

ТОВ "ВІТАЛ - ПЛЮС" — компанія з виробництва соків. ТОВ "РЕЙТИНГ" займається торгівлею авто та легковими автотранспортними засобами. Учасником цього підприємства також є Іван Шуфрич.

ТОВ "МИСЛИВСЬКИЙ КЛУБ "КРЕМІНКА", в матеріалі Економічної правди фігурує у справі про незаконне використання земель лісового фонду на території Ужгородського надлісництва. Ця компанія, в свою чергу, володіє 20% статутного капіталу ПП "РЕЛАКС ВЕЛРЕСТ".

Син, Олександр Шуфрич є учасником двох компаній: ТОВ "УКРЕКОБІЛДИНГ" та ТОВ "КЛАСОВИК". І очолює ТОВ "РІАЛ ОДЕСА", що належить Івану Шуфричу.

Ткож він зареєстрований як фізична особа-підприємець з основним видом економічної діяльності "Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет".

Катерина Майкова (дружина) бенефіціарка ІТ-компанії ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ".

"Іван Шуфрич (батько) помер 1 січня 2025 року. Він має найбільше пов'язаних компаній (20), згідно з даними ЄДР та SMIDA", – говориться у повідомленні.

Бенефіціар ТОВ "ЕРА", що займається будівництвом житлових і нежитлових будівель. Учасником цієї юрособи є кіпрська компанія LENOIPO HOLDINGS LTD.

Учасник 2 компаній з кінного спорту: ТОВ "КОНЮШНЯ БУТЕНКО" та ТОВ "КІННО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС "ОЛІМПІК". Бізнес-партнером останньої є підсанкційний екснардеп Олександр Онищенко.

Серед бенефіціарів ПрАТ "Київський річковий порт" є Світлана та Юрій Бродські — син та дружина екснардепа 3 скликання Михайла Бродського. "Київський річковий порт" є мажоритарним, з понад 90% статутного капіталу, учасником 3 компаній: ТОВ "ПОРТ - ЦЕНТУРІОН", ТОВ "ПОРТ-ЦИТАДЕЛЬ" та ТОВ "ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ".

CLIMARDON HOLDING LTD також є учасником кількох компаній: ТОВ "СИНЕРГІЯ ПОЛІССЯ" виробляє електроенергію, ТОВ "Є ВАЙ ФАЙ" працює в рекламній сфері.

ТОВ "АВТО БІЗНЕС ГРУП" займається торгівлею авто.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб рф, ця компанія є учасником (98.62%) ООО "ЭСТЕЙТ ХОЛДИНГ ГРУП" з реєстрацією у Москві.

За інформацією медіа, частина активів Нестора Шуфрича також оформлена на наближених до нього осіб, серед яких експомічник нардепа В'ячеслав Черепаня (знаходиться під вартою і проходить по справі разом із Шуфричем).

За даними "Української правди", 16 квітня суд звільнив з-під варти підозрюваного у держзраді нардепа Нестора Шуфрича та призначив йому цілодобовий домашній арешт.

Ексдепутат забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, якого підозрюють у державній зраді, після початку повномасштабного вторгнення врятував свої коштовні активи, переписавши їх на підставну особу та перевіз родину до Угорщини.

На Закарпатті викрили схему незаконного використання земель лісового фонду під готельно-рекреаційний комплекс, серед бенефіціарів якого – нардеп від ОПЗЖ. Співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах повідомив, що йдеться про депутата Івана Барну та комплекс "Дубки" нардепа Нестора Шуфрича, розташований за 6 км від міста Ужгород.

Раніше повідомлялося, що більшість українських юридичних осіб, які перебувають під санкціями РНБО, зареєстровані в Києві, Одеській і Львівській областях і задіяні в торгівлі, будівництві, телекомунікаціях та організації азартних ігор.

Раніше YouControl повідомляв, що виторг компаній з можливими російськими зв'язками у 2024 році збільшився на третину, порівняно з 2023-м. Сукупний розмір виручки юридичних осіб склав 150,3 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Україні станом на листопад 2025 року 5817 компаній та 686 ФОПів ймовірно мають певні зв'язки з російським бізнесом.