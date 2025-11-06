В Києві викрили схему вимагання коштів при розмитненні авто

У Києві викрито схему вимагання коштів під час розмитнення автомобілів, що ввозилися зі США.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівниця підрозділу експертної установи Держмитслужби разом із інспекторами одного з митних постів Київської митниці налагодила схему, за якою підприємці, що ввозили автомобілі зі США, сплачували неофіційні гроші під час розмитнення.

Для них штучно затягували процес оформлення машин, вимагали додаткові документи, а потім пропонували "спрощення процедури" за винагороду. Безперешкодне розмитнення одного авто їм коштувало 400 доларів США, інформують правоохоронці.

Зазначається, що під час слідчих дій під процесуальним керівництвом прокурорів задокументовано факт отримання підозрюваною 2 800 доларів США.

Їй повідомлено про підозру. Розслідування триває.

