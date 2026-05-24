Під Києвом замовили ремонт вулиці за завищеними цінами

КП "Благоустрій" Борщагівської сільської ради Київської області 15 травня за результатами тендеру замовила ТОВ "Техно-Буд Сервіс" капремонт частини вулиці Алли Горської за 18,67 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До грудня у селі Петропавлівська Борщагівка мають відремонтувати дорожнє покриття, тротуари, провести благоустрій території, облаштувати газони квітників, місця паркування, зони відпочинку з дотриманням безбар'єрного простору та улаштувати бювет для забору питної води.

Роботи фінансуються з місцевого бюджету.

У підсумковій відомості ресурсів щебенево-піщану суміш С-5 та С-7 замовили по однаковій ціні 1 315 грн/куб. м.

Express Tehbud продає таку ШПС С-5 та С-7 по 400 грн/куб. м, що втричі дешевше. Березневий моніторинг ДП НІРІ фіксував середню ціну щебенево-піщаної суміші С-5 на Київщині по 448 грн/куб. м, а С-7 по 457 грн/куб. м. Це майже втричі дешевше від тендерної ціни.

Тільки на цій позиції ймовірна переплата може скласти більше 1,60 млн гривень.

Для аналізу цін на ЩПС С-5

"Техно-Буд Сервіс" отримав пропозиції та прайси від СБМУ "Підряд" від 19 березня на 1 096 грн/куб. м, ТОВ "ДС Пром Груп" від 11 вересня 2025 року – 1 067 грн/куб. м та ТОВ "ТД "Максігран" від 1 грудня 2025 року- 640 грн/куб. м.

Фот аналіз цін "Техно-Буд Сервіс "ремонт вулиці Петропавлівська Борщагівка

Отже середня розрахована відпускна ціна за період вересень 2025 – березень 2026 року складає 934 грн/куб. м або 1 121 грн/куб. м з ПДВ.

Однак в кошторис була включена значно вища ціна.

