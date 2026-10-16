Як інвестиції допомагають масштабувати бізнес в умовах війни. ВІДЕО круглого столу "Економічної правди"

16.10 о 12:00 на YouTube "Економічної правди" відбудеться прем'єра відео круглого столу "Сталий розвиток як інвестиційна стратегія", організованого ЕП спільно з "Буковелем".

Український бізнес переживає один з найскладніших періодів повномасштабної війни. Ворог регулярно атакує українські підприємства, логістичні комплекси та склади, завдаючи не лише матеріальної шкоди, а й забираючи життя людей. Попри це, бізнес в Україні продовжує працювати та масштабуватись. За даними Державної служби статистики України, у січні – червні 2026 року обсяг капітальних інвестицій в економіку країни становив 307,9 млрд грн, що на 9,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

13 жовтня "Економічна правда" спільно з "Буковелем" провела онлайн-захід на підтримку українського бізнесу. Представники органів місцевого самоврядування, уряду та великого приватного капіталу обговорили питання масштабування бізнесу, вплив інвестицій на розвиток громад, а також сталий розвиток як інвестиційну стратегію.

Окремо експерти круглого столу розібрали кейс "Буковелю": які інвестиційні рішення допомогли курорту перетворитись на помітний економічний центр і чи можна масштабувати цю модель на інші території України.

Запрошені спікери заходу:

Делятинчук Андрій Іванович, голова Ясінянської ТГ;

Богдан Красавцев, керівник Офісу сталого розвитку "Буковель";

Томаш Фіала – генеральний директор української інвестиційної компанії Dragon Capital.

Модератор круглого столу – головний редактор "Економічної правди" Микола Максимчук.

Головні теми, які звучать в дискусії: