Акції Xiaomi впали на 9% через смертельне ДТП

Акції китайської компанії Xiaomi Corp впали на 8,7% через несправність їхнього електромобіля Xiaomi SU7 під час аварії, що призвела до смерті водія.

Про це повідомляє Bloomberg.

Аварія сталася 13 жовтня в китайському місті Ченд. Як зазначила поліція Китаю, водій був у нетверезому стані, що стало причиною ДТП. Він врізався в інший автомобіль і виїхав на розділову смугу, після чого його SU7 загорівся. Коли перехожі хотіли витягнути чоловіка з авто, то виявили, що ручки дверей не працюють.

В офіційних повідомленнях не підтверджують, що марка машини саме Xiaomi SU7, але з відео китайських медіа та місцевої соцмережі Weibo видно, що це саме вона.

Наразі у Xiaomi ніяк не коментує подію, але внаслідок аварії акції компанії впали на 8,7%, це найбільше падіння з квітня 2025 року.

Зазначається, що це вже друге ДТП за участі Xiaomi SU7. На початку квітня електромобіль потрапив в аварію на китайській автомагістралі, через що загинуло троє людей. Тоді акції компанії впали у Гонконгській біржі на 5,5%.

Нагадуємо:

Акції Xiaomi досягли рекордного рівня в кінці червня після новини про масовий попит на новий електромобіль.

Китайський технологічний гігант Xiaomi Corp. оголосив, що вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році.