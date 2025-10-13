Акції Xiaomi впали на 9% через смертельне ДТП
Акції китайської компанії Xiaomi Corp впали на 8,7% через несправність їхнього електромобіля Xiaomi SU7 під час аварії, що призвела до смерті водія.
Про це повідомляє Bloomberg.
Аварія сталася 13 жовтня в китайському місті Ченд. Як зазначила поліція Китаю, водій був у нетверезому стані, що стало причиною ДТП. Він врізався в інший автомобіль і виїхав на розділову смугу, після чого його SU7 загорівся. Коли перехожі хотіли витягнути чоловіка з авто, то виявили, що ручки дверей не працюють.
В офіційних повідомленнях не підтверджують, що марка машини саме Xiaomi SU7, але з відео китайських медіа та місцевої соцмережі Weibo видно, що це саме вона.
Наразі у Xiaomi ніяк не коментує подію, але внаслідок аварії акції компанії впали на 8,7%, це найбільше падіння з квітня 2025 року.
Зазначається, що це вже друге ДТП за участі Xiaomi SU7. На початку квітня електромобіль потрапив в аварію на китайській автомагістралі, через що загинуло троє людей. Тоді акції компанії впали у Гонконгській біржі на 5,5%.
Нагадуємо:
Акції Xiaomi досягли рекордного рівня в кінці червня після новини про масовий попит на новий електромобіль.
Китайський технологічний гігант Xiaomi Corp. оголосив, що вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році.