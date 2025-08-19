Xiaomi виведе свій перший електрокар у Європу до 2027 року

Китайський технологічний гігант Xiaomi Corp. оголосив, що вийде на європейський ринок електромобілів у 2027 році.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином компанія розширює глобальні амбіції та готується змагатися з Tesla і BYD після того, як її новий автомобільний бізнес у Китаї продемонстрував стрімке зростання.

Президент Xiaomi Лу Вейбін підтвердив ці плани після звіту про 31% зростання квартальної виручки до 116 млрд юанів ($16,2 млрд). Основним драйвером стала успішна прем’єра другого електромобіля — YU7 SUV, що дебютував у червні та вже має понад річні черги на замовлення.

За перше півріччя компанія поставила 157 000 автомобілів, і це дає змогу перевищити результат 2024 року. Попит на електрокари частково компенсував спад у смартфонному бізнесі, де продажі знизилися на 2,1%.

Xiaomi прагне стати одним із п’яти найбільших автовиробників світу. Попри конкуренцію та виробничі обмеження, компанія скорочує збитки в EV-сегменті — у другому кварталі вони знизилися до 300 млн юанів, а вже з другої половини 2025 року бізнес може стати прибутковим.

Аналітики Bloomberg Intelligence відзначають, що зростання маржинальності у 2 кварталі та запуск другої фабрики дадуть змогу Xiaomi досягти беззбитковості до кінця 2025 року.

Крім автомобілів, компанія активно інвестує у чипи та штучний інтелект, виділивши $7 млрд на розробку напівпровідників до кінця десятиліття.