Ракети, дрони та хаос у небі: війни створюють нову кризу для галузі авіації

Збільшення кількості війн стає все більшим тягарем для операційної діяльності та прибутковості авіакомпаній, кажуть керівники галузі, адже перевізники мають справу з ракетами, дронами, закриттям повітряного простору, підробкою координат і випадками збиття пасажирських літаків.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Авіакомпанії несуть додаткові витрати і втрачають частку ринку через скасування рейсів і дорогі зміни маршрутів, часто в останню хвилину. Галузь, яка пишається високими стандартами безпеки, змушена все більше вкладати в аналітику та планування заходів безпеки.

"Планування польотів у таких умовах надзвичайно складне... Авіаційна галузь тримається на передбачуваності, і її відсутність завжди веде до зростання витрат", — сказав Гай Мюррей, керівник авіаційної безпеки європейської авіакомпанії TUI Airline.

Через закриття повітряного простору навколо Росії та України, на Близькому Сході, між Індією і Пакистаном, а також у частинах Африки, у авіакомпаній залишається дедалі менше маршрутів.

"У порівнянні з п’ятьма роками тому, зараз більш ніж половину країн, над якими пролітають під час типової подорожі з Європи до Азії, потрібно ретельно перевіряти перед кожним рейсом", — сказав Марк Зі, засновник організації OPSGROUP, яка обмінюється інформацією про авіаційні ризики.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною з жовтня 2023 року призвів до того, що комерційна авіація змушена ділити небо з раптовими залпами дронів і ракет над основними маршрутами — деякі з них, за повідомленнями, були настільки близько, що їх бачили пілоти та пасажири.

Російські аеропорти, зокрема в Москві, регулярно закриваються на короткий час через активність дронів, а втручання в навігаційні системи — так зване підроблення сигналу GPS або його глушіння — зростає в політично напружених регіонах світу.

Коли минулого місяця спалахнули бойові дії між Індією і Пакистаном, обидві країни закрили свій повітряний простір для літаків одна одної.

"Повітряний простір не повинен бути інструментом для помсти, але саме так його часто використовують", — сказав Нік Карін, старший віцепрезидент з операцій, безпеки та охорони Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).