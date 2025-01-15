Відвідуваність українських курортів зросла до 40% на зимові свята

Західні області відзначають зростання відвідуваності курортів і туристичних локацій протягом зимових свят на 30-40% порівняно з минулою зимою.

Про це повідомив агентству голова правління Асоціації готелів і власників садиб Яремчанщини Андрій Дзвінчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Минулого сезону навіть за чудової сніжної погоди людей було менше, цього року ми бачимо на 30-40% більше туристів. Це пов'язано з двома факторами: збільшення пропозиції в регіоні та дещо позитивніший настрій", - повідомив Дзвінчук.

За словами Дзвінчука, в регіоні останніми роками відчувається зміщення турпотоку ближче до курорту в зимовий період, що пов'язано з появою нових великих готелів на 200-300 номерів із розвиненою, сучасною інфраструктурою.

"Сезон цього року офіційно стартував 12 грудня, що сприяло збільшенню завантаження і попиту на ринку. У новорічний період ми наблизилися до цифр, які були до повномасштабного вторгнення, а в деяких готелях навіть перевищили їх. Завантаження готелів у Буковелі сягнуло позначки 77-84%, залежно від готелю, і зросло на 11-13% порівняно з минулим роком", - повідомила СЕО Ribas Hotels Management Юлія Косенко.

Термін проживання гостей у Буковелі теж збільшився і становив 4,3 ночі порівняно з показником минулого року - 3,2 ночі в новорічний період. На Новий рік 60% гостей залишалися на 5-8 ночей, а кількість групових бронювань зросла і стала такою, як у довоєнний сезон.

У Львівській області також помітне зростання туристичної активності.

"Зростання є. Якщо порівнювати новорічний період, то 2023 року заброньовано було 43,3% готельних номерів, а 2024 року - 47%», - повідомив т.в.о. начальника Управління туризму та курортів Львівської ОДА Тарас Лозинський.

Нагадаємо:

На готельному ринку України на 2024-2026 роки заплановано реалізацію 45 нових проєктів готельно-апартаментних комплексів і 108 котеджних містечок готельного типу.