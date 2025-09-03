Альтернатива дизельним: УЗ отримала перші маневрові тягачі на акумуляторах

АТ "Укрзалізниця" отримала перші два акумуляторні маневрові тягачі від болгарської компанії Express Service OOD.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нова техніка оснащена літій-іонними акумуляторними батареями з можливістю швидкої підзарядки та автономної роботи до 24 годин.

Тягачі здатні розвивати швидкість до 10 км/год і переміщувати вантажні вагони загальною масою до 3 тис. тонн.

"Ця техніка — альтернатива старим дизельним маневровим тепловозам", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що експлуатація акумуляторних тягачів дешевша порівняно з дизельними аналогами.

Найближчим часом перші машини будуть залучені у ключових виробничих підрозділах.

Нагадаємо.

20 лютого 2025 року Укрзалізниця підписала контракт із болгарською компанією Express Service OOD на постачання десяти акумуляторних маневрових тягачів. Очікується, що вся партія буде поставлена до кінця 2026 року.