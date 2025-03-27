"Укрпошта" тимчасово припинила роботу в Херсоні через ворожий обстріл

"Укрпошта" 27 березня не доставлятиме та не забиратиме посилки в Херсоні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Щоб зберегти життя та здоров’я наших працівників сьогодні ми не зможемо доставити та забрати посилки в Херсоні. Перечікуємо російський терор і відновлюємо роботу. Усе буде Україна", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

У Херсоні частково зникло електропостачання внаслідок масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ.

Російська війська завдали удар по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі.