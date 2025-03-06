Китай расширил перечень товаров, которые будет импортировать из Украины

Украина и Китай подписали соглашение о расширении перечня украинского аграрного экспорта в КНР.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Документы регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставке на китайский рынок таких продуктов:

водных продуктов дикого вылова (рыбы и морепродуктов, выловленных в естественных водоемах);

гороха.

Согласно прогнозам, реализация этих договоренностей будет способствовать росту экспорта: