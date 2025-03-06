Китай расширил перечень товаров, которые будет импортировать из Украины
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Украина и Китай подписали соглашение о расширении перечня украинского аграрного экспорта в КНР.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Документы регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования к поставке на китайский рынок таких продуктов:
- водных продуктов дикого вылова (рыбы и морепродуктов, выловленных в естественных водоемах);
- гороха.
Согласно прогнозам, реализация этих договоренностей будет способствовать росту экспорта:
- Производство гороха в Украине демонстрирует стабильную динамику. В 2023/2024 маркетинговом году оно составило 409 тысяч тонн, а в 2024/2025 прогнозируется на уровне 476 тысяч тонн. Основными рынками сбыта остаются Турция, Индия, Италия, Малайзия, ОАЭ, а также Китай, который демонстрирует высокие темпы роста закупок.
- Внутренний промышленный вылов рыбы в 2024 году составил 11,9 тысяч тонн, что на 6,2% больше, чем в 2023 году. Вылов за пределами юрисдикции Украины вырос почти вдвое - до 19,9 тысяч тонн. Экспортная стоимость рыбной продукции за год выросла на 80,3% и достигла 56,3 миллиона долларов США.