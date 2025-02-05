Україна вдвічі збільшила імпорт свинини – профільна асоціація

У січні Україна імпортувала близько 323 тонн свинини, що більш ніж удвічі перевищує сукупні обсяги імпорту за жовтень-грудень 2024 року, а також торік у січні.

Про це повідомляє Асоціація "Свинарі України".

За їхніми словами, хоча пожвавлення імпорту відбулося, наразі імпортний потік не такий активний, щоб помітно вплинути на кон’юнктуру внутрішнього ринку.

Проте збільшення закупівель імпортної сировини викликало підвищення внутрішніх цін на свинину. Так, середня ціна закупівлі живця свиней забійних кондицій у січні зросла на 5,5% порівняно з груднем. За словами аналітиків асоціації, це нетипово для зимового періоду, адже стало відповіддю ринку на зменшення внутрішньої пропозиції.

Натомість, за даними АСУ, ціни на європейську свинину, навпаки, продовжили сезонне зниження.

Водночас обсяги експорту м’яса свиней у січні трохи поступилися імпорту, склавши 295 тонн. Окрім основних ринків збуту (ОАЕ, Гонконг, Малайзія, Ліберія) на початку року відновилися поставки свинини до Грузії.

Нагадаємо:

До України у 2024 році було ввезено агропродукції на $7,82 мільярда, що на $0,69 мільярда більше, ніж у 2023 році.