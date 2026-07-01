Україна отримала 600 мільйонів доларів допомоги: на які потреби

До державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Фінансування включає 300 млн доларів США за підтримки японських гарантій, а також 298,75 млн доларів США за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії.

Загальний обсяг проєкту SPIRIT становить 880 млн доларів США.

За словами Свириденко, проєкт охопить понад мільйон українців, які потребують соціальної підтримки.

"Для отримання фінансування в межах спільного зі Світовим банком проєкту SPIRIT Уряд виконав усі необхідні умови", – написала вона у Телеграм.

Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат, зазначила очільниця уряду.

Зокрема, ідеться про допомогу сім'ям з дітьми, дітям із тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов'язані з військовими цілями.

Нагадаємо:

Раніше до спеціального фонду державного бюджету України надійшло ще 3,9 млрд євро від Європейського Союзу, це перший транш оборонної підтримки.

Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках.