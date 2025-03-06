Україна четвертий рік поспіль нарощує експорт насіння зернових та олійних

Україна торік четвертий рік поспіль наростила обсяги експорту насіння національної та іноземної селекції зернових та олійних культур.

Про це повідомляє Інститут аграрної економіки.

Зазначається, що за 2024 рік обсяг цього експорту становив 122,6 млн дол., перевищивши показник попереднього року на 2,6%.

У структурі українського експорту насіння зернових та олійних культур традиційно домінує кукурудза, яка займає у ньому 96,5%. При цьому вже третій воєнний рік поспіль обсяги експорту насіння гібридної кукурудзи перевищують обсяги його імпорту.

За даними науковців, торік поставки насіння гібридної кукурудзи з України до інших країн сягнули рекордного за роки незалежності показника у 45,2 тис. т, перевищивши результат 2023 року на 6,4%,

Водночас поставки насіння цієї культури з-за кордону склали лише 7,6 тис. т, тобто майже у 6 разів менше від експортованого.

Нагадаємо:

Експорт товарів з України зріс на 13,4% у 2024 році, досягнувши 41 млрд доларів США, при цьому обсяг експорту в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.