У шести областях України — нові відключення електроенергії

Внаслідок російських атак на цивільну енергетичну інфраструктуру України на ранок є нові знеструмлення у регіонах, у частині областей сьогодні до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом до 2.5 черг.

Про це інформує Укренерго.

Упродовж минулої доби ворог продовжив здійснювати атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, та Сумській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже виконуються аварійно-відновлювальні роботи, зазначає Укренерго.

Щоб уникнути перевантаження пошкодженого попередніми російськими обстрілами обладнання — у частині областей сьогодні до кінця доби вимушено будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (обсягом до 2.5 черг) для всіх категорій споживачів.

"Будь ласка, у період дії заходів обмеження споживайте електроенергію ощадливо! Графік відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – говориться у повідомленні.

Через раніше застосовані обмеження споживання електроенергії зменшилося: станом на 09:30, воно було на 5,8% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня — у п'ятницю, 23 жовтня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,8% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 18 жовтня.

Це зумовлено зниженням температури повітря, що спонукає споживачів до користування електричними обігрівачами у вечірні години.

Укренерго просить обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 22:00.

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