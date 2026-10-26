У частині Херсону відсутнє електропостачання

У Дніпровському районі міста Херсон – перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.

"Наразі в цій частині міста спостерігаються тимчасові перебої з електропостачанням. Фахівці вивчають причини та обсяги аварійно-відновлювальних робіт", – говориться у повідомленні.

Голова міської адміністрації Ярослав Шанько попросив мешканців поставитись до ситуації з розумінням і нагадав, що у разі гострої потреби вони можуть скористатися пунктами незламності.

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