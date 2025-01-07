У 2024 українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів

За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП), що на 32% більше у порівнянні з 2023 роком та є найвищим показником закриття за останні 5 років.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.Market.

Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 тис., ІТ – майже 39 тис. та інші послуги – понад 26 тис.

У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38,7 тис.) склав понад 29% відносно 2023 року (29,9 тис.). А якщо порівнювати із 2021 роком (14,3 тис.), то приріст закриттів складе майже 161%.

Найбільший приріст закриттів ФОП у 2024 році відносно до 2023 року спостерігається у Полтавській області – 57,2%. Майже на 55% приросло закриття ФОПів у Кіровоградській області. Також у трійку за зростанням приросту закриттів потрапила і Вінницька область – приріст склав майже 45%.

Окремо зазначається, що на тлі зростання припинення діяльності ФОПів, реєстрація нових знизилася на 5% відносно до 2023 року.

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