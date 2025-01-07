В 2024 украинцы закрыли рекордное за 5 лет количество ФОПов

За 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП), что на 32% больше по сравнению с 2023 годом и является самым высоким показателем закрытия за последние 5 лет.

Об этом говорится в исследовании YouControl.Market.

Среди лидеров по количеству прекращений деятельности ФЛП в 2024 году такие сектора, как розничная торговля более 65 тыс., ИТ - почти 39 тыс. и другие услуги - более 26 тыс..

В секторе ИТ продолжается интенсивный рост закрытий. Так, прирост закрытых ФЛП в 2024 году (38,7 тыс.) составил более 29% относительно 2023 года (29,9 тыс.). А если сравнивать с 2021 годом (14,3 тыс.), то прирост закрытий составит почти 161%.

Наибольший прирост закрытий ФЛП в 2024 году относительно 2023 года наблюдается в Полтавской области - 57,2%. Почти на 55% приросло закрытие ФЛП в Кировоградской области. Также в тройку по росту прироста закрытий попала и Винницкая область - прирост составил почти 45%.

Отдельно отмечается, что на фоне роста прекращения деятельности ФОПов, регистрация новых снизилась на 5% относительно к 2023 году.

Напомним:

В Украине продолжают расти зарплаты высокими темпами из-за дефицита работников.