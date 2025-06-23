Акции Tesla отреагировали на запуск беспилотного такси

Tesla начала тестовые поездки своих беспилотных такси в Остине. Успех испытаний способствовал росту акций компании на 10%.

Об этом пишет Reuters.

В воскресенье Tesla развернула ограниченное количество роботакси в Остине, штат Техас. Впервые электромобили компании перевозили пассажиров без водителей. Поездка в пределах тестовой зоны стоила 4,20 доллара.

Запуск беспилотного сервиса стал важной вехой для Tesla, поскольку Илон Маск сделал ставку на автономные технологии, отложив масштабную экспансию на рынок электрокаров. Это также ответ на конкуренцию со стороны китайских производителей и падение спроса.

Однако специалисты напоминают, что технология Tesla полагается только на камеры и алгоритмы ИИ, без использования лидаров и радаров. Это может усложнить работу в неблагоприятных погодных условиях.

Также в сентябре в Техасе вступит в силу новый закон, который потребует специального разрешения для автономного транспорта. Это может повлиять на дальнейшие шаги Tesla.

Напомним:

Tesla запустила свой сервис беспилотного такси в Остине (штат Техас, США): на маршруты выехали около 10 автомобилей с человеческим инструктором на пассажирском сиденье, тогда как водительское оставалось пустым.