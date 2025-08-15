Нафта зберігає зростання перед самітом Трампа і Путіна

Ціни на нафту в п'ятницю піднялися до максимуму за тиждень після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив "наслідками" в разі, якщо Росія заблокує мирну угоду щодо України, що спричинило занепокоєння стосовно поставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 16 центів (0,2%) - до $67,00 за барель. Американська нафта WTI зросла на 14 центів (0,2%) - до $64,10.

У центрі уваги - зустріч Трампа і лідера Росії Володимира Путіна в Алясці, де головною темою стане припинення вогню у війні в Україні. Тривалий конфлікт підтримує ціни на нафту, обмежуючи поставки російської нафти.

Водночас Трамп заявив, що вірить у готовність Росії завершити війну.

Свіжі дані уряду Японії, оприлюднені в п'ятницю, показали зростання економіки на 1,0% у річному вимірі в другому кварталі (квітень-червень) проти прогнозу 0,4%. У квартальному обчисленні ВВП зріс на 0,3% за очікуваних 0,1%. Сильна економічна активність зазвичай стимулює споживання нафти.

Однак перспективи збереження високих ставок у США не дали нафті подорожчати ще більше. Вищі, ніж очікувалося, показники інфляції та слабкі дані щодо зайнятості в США посилили побоювання, що Федеральна резервна система утримає ставки на високому рівні, що зазвичай знижує попит на нафту.