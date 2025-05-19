Китай пригрозив відповіддю на санкції США проти чипів Huawei

Китай розкритикував нові обмеження США щодо чипів, заявивши, що Вашингтон порушує домовленості, досягнуті під час торговельних переговорів у Женеві.

Про це повідомив речник Міністерства торгівлі КНР, пише Blomberg.

Реакція Пекіна стала відповіддю на попередження США від 13 травня, в якому йшлося, що використання штучного інтелекту Huawei будь-де у світі суперечить американським експортним правилам.

У Китаї наголосили, що обидві сторони мають дотримуватись досягнутих домовленостей та підтримувати діалог. Також Пекін застеріг: у разі подальших односторонніх дій США, Китай залишає за собою право на відповідні заходи.

Китайська влада закликала Вашингтон "виправити свої помилки".

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній, що займаються виробництвом мікросхем, до експортного "чорного списку".