Китай пригрозив відповіддю на санкції США проти чипів Huawei
Китай розкритикував нові обмеження США щодо чипів, заявивши, що Вашингтон порушує домовленості, досягнуті під час торговельних переговорів у Женеві.
Про це повідомив речник Міністерства торгівлі КНР, пише Blomberg.
Реакція Пекіна стала відповіддю на попередження США від 13 травня, в якому йшлося, що використання штучного інтелекту Huawei будь-де у світі суперечить американським експортним правилам.
У Китаї наголосили, що обидві сторони мають дотримуватись досягнутих домовленостей та підтримувати діалог. Також Пекін застеріг: у разі подальших односторонніх дій США, Китай залишає за собою право на відповідні заходи.
Китайська влада закликала Вашингтон "виправити свої помилки".
Нагадаємо:
Адміністрація Дональда Трампа планує внести низку китайських компаній, що займаються виробництвом мікросхем, до експортного "чорного списку".