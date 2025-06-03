США блокируют софт для разработки чипов – пострадают китайские техногиганты

Китайские IT-компании, которые самостоятельно разрабатывают передовые микрочипы для производства на Тайване, станут самыми пострадавшими от новых ограничений США на программное обеспечение для проектирования электроники.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Первой под удар попадет Xiaomi, сообщают источники, знакомые с ситуацией. В прошлом месяце США обязали компании, занимающиеся автоматизированным проектированием электроники (EDA), прекратить поставки своих технологий в Китай.

В мае Xiaomi представила прорывной мобильный процессор собственной разработки, созданный по передовому 3-нанометровому техпроцессу. Его производит тайваньская компания TSMC с использованием лицензий и программных решений американских EDA-компаний, которые сейчас под запретом.

Несмотря на то, что поначалу эти чипы будут составлять лишь небольшую долю в общем объеме продаж, компания планирует постепенно внедрить их во все флагманские смартфоны и планшеты.

Похожий подход применяют и другие китайские игроки, в частности Lenovo - крупнейший в мире производитель компьютеров, а также Bitmain, которая специализируется на оборудовании для майнинга биткоинов. Они также проектируют собственные чипы, используя американские EDA-инструменты и производственные мощности TSMC.

Детали новых ограничений еще не обнародованы полностью, однако маловероятно, что действующие лицензии будут отозваны. Вместо этого китайские компании могут потерять доступ к будущим обновлениям и технической поддержке - критически важной для продолжения производства на современных линиях в Тайване, которые используют американские технологии.

По действующим ограничениям, TSMC запрещено изготавливать передовые ИИ-чипы для китайских компаний, однако менее сложные процессоры - для смартфонов, планшетов и т.д. - пока не подпадают под санкции.

Китайские IT-гиганты, в частности Alibaba и Baidu, также имеют собственные разработки микрочипов, но насколько их затронет новый запрет - пока неизвестно.

Последнее решение Бюро промышленности и безопасности США, отвечающее за экспортный контроль, распространяет санкции в чиповой отрасли на программное обеспечение для проектирования. Это очередной шаг к сдерживанию технологического развития Китая.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что ограничения могут быть запоздалыми: китайские компании, в частности Empyrean Technology, уже создали альтернативную экосистему EDA-программ, которую все чаще используют китайские чипмейкеры.

Напомним:

Администрация Дональда Трампа планирует внести ряд китайских компаний , занимающихся производством микросхем, в экспортный "черный список".

Китай раскритиковал новые ограничения США в отношении чипов, заявив, что Вашингтон нарушает договоренности, достигнутые во время торговых переговоров в Женеве.