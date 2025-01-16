Слюсар-сантехнік, швачка: в Мінекономіки назвали найзатребуваніші професії

В Україні на ринку праці найзатребуванішими наразі є професії електромонтера, швачки, слюсаря-сантехніка та електрогазозварювальника.

Про це розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, передає Укрінформ.

"Найчастіше зараз роботодавці шукають працівників сфери послуг, а також водіїв і слюсарів, бо ці професії стали дефіцитними внаслідок мобілізації чоловіків", – зазначила Бережна.

Вона додала, що найдефіцитніші спеціалісти на ринку праці – резюме яких дуже рідко з'являються в публічному доступі, бо вони завжди зайняті, але їх постійно шукають – це електромонтер, швачка, слюсар-сантехнік, електрогазозварювальник.

За даними Бережної, у 2024 році за направленнями служби зайнятості навчалися чи перенавчалися трохи більше 41 тис. безробітних.

Крім того, діють програми підвищення кваліфікації та перекваліфікації, які фінансуються країнами-партнерами.

"Завдяки навчанню в центрах профтехосвіти служби зайнятості, інших навчальних закладах, ваучерам на навчання, програмам міжнародних партнерів у минулому році ми сприяли перенавчанню загалом близько 100 тис. людей. З одного боку, це мало, бо згідно з дослідженням Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи в нас 12,5 млн економічно неактивних громадян. Але ми маємо запропонувати ще більше опцій для того, щоб люди перенавчалися", – зазначила Бережна.

На її думку, потужності центрів профтехосвіти Держслужби зайнятості можна збільшити у п'ять разів.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів продовжив фінансування проєкту з реформування професійно-технічної та фахової передвищої освіти «100 майстерень» - на поточний рік виділено 540 млн грн.