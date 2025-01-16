Слесарь-сантехник, швея: в Минэкономики назвали самые востребованные профессии

В Украине на рынке труда самыми востребованными сейчас являются профессии электромонтера, швеи, слесаря-сантехника и электрогазосварщика.

Об этом рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает Укринформ.

"Чаще всего сейчас работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей, потому что эти профессии стали дефицитными вследствие мобилизации мужчин", - отметила Бережная.

Она добавила, что самые дефицитные специалисты на рынке труда - резюме которых очень редко появляются в публичном доступе, потому что они всегда заняты, но их постоянно ищут - это электромонтер, швея, слесарь-сантехник, электрогазосварщик.

По данным Бережной, в 2024 году по направлениям службы занятости обучались или переобучались чуть более 41 тыс. безработных.

Кроме того, действуют программы повышения квалификации и переквалификации, которые финансируются странами-партнерами.

"Благодаря обучению в центрах профтехобразования службы занятости, других учебных заведениях, ваучерам на обучение, программам международных партнеров в прошлом году мы способствовали переобучению в целом около 100 тыс. человек. С одной стороны, это мало, потому что согласно исследованию Института демографии и социальных исследований имени Птухи у нас 12,5 млн экономически неактивных граждан. Но мы должны предложить еще больше опций для того, чтобы люди переучивались", - отметила Бережная.

По ее мнению, мощности центров профтехобразования Госслужбы занятости можно увеличить в пять раз.

Напомним:

Кабинет Министров продлил финансирование проекта по реформированию профессионально-технического и профессионального предвысшего образования "100 мастерских" - на текущий год выделено 540 млн грн.