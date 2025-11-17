Нотаріусів в Україні поменшало: кожен п'ятий працює в Києві

5 823 чинні нотаріуси наразі налічує Реєстр нотаріусів. Від початку повномасштабної фахівців у нотаріаті поменшало на 11%.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зокрема, 63 чинні нотаріуси працюють вже понад 29 років — з 1996 року.

Згідно з дослідженням, найбільша концентрація нотаріусів традиційно у столиці — 1 282, тобто кожен п'ятий український нотаріус працює у Києві. Наслідують Дніпропетровщина та Львівщина — по 447 і 446 відповідно, а також Одещина (415) і Харківщина (399).

Зазначається, що у професії із значним відривом переважають жінки: 82%. Водночас роботи більше у чоловіків: 702 нотаріальні бланки на рік у жінок проти 992 у чоловіків. У середньому, один нотаріус використовує понад 60 бланків на місяць.

Найбільше навантажені фахівці у Черкаській області, на роботу одного нотаріуса на рік йде 1 287 бланків. Високі показники також у Житомирській та Хмельницькій областях — по 1 054, у Вінницькій — 1 043 та Івано-Франківській — 959, інформуюють аналітики.

Вони додали, що абсолютний рекорд цього року належить нотаріусу зі Львівщини, який використав 24 606 бланків цьогоріч — тобто близько 78 бланків на день, якщо працювати без вихідних. Це рекорд по всій країні.

Нагадаємо:

В Україні за перше півріччя 2025 року використали 3,44 мільйона нотаріальних бланків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на чверть менше, ніж за пів року 2021-го.

В Україні станом на кінець серпня працювало 5 845 нотаріусів. Порівняно до 2021 року, наразі таких спеціалістів стало на 11% менше.