Оформлення спадщини та відчуження землі й майна залишаються найпопулярнішими нотаріальними послугами

В Україні за перше півріччя 2025 року використали 3,44 мільйона нотаріальних бланків. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на чверть менше, ніж за пів року 2021-го.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що на один договір або нотаріальну дію може використовуватися більш ніж 1 бланк.

Згідно з аналітикою, найчастіше українці оформлювали спадщину — 495 тисяч бланків. Це на 5% менше, ніж за такий самий період торік, й майже на стільки ж більше, ніж у відповідний період у 2021 році.

Більшає й попит на відчуження землі: 424 тисячі бланків за пів року. Цьогоріч таких угод майже на третину більше, ніж за той самий період у 2021-му.

Водночас іншу нерухомість відчужують не так активно, як до початку повномасштабної, на такі угоди використали 402,7 тисячі бланків, на 17% менше за показники півріччя 2021.

Як йдеться в дослідженні, помітно поменшало оформлення заповітів — аж на 15%, до 58 179 бланків. Шлюбні договори теж оформлюють рідше — 3 561 бланк, майже вдвічі менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Ще 79 827 бланків зіпсували цьогоріч. У реєстрі також зафіксовано п’ять випадків викрадення. Це значно менше, ніж до повномасштабної, коли було викрадено 660 бланків, але більше, ніж торік — тоді повідомили про один такий випадок, зазначає Опендатабот.

