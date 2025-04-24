Автобуси, сонячні електростанції: що купує бізнес, розраховуючи на 15% компенсації

Міністерство економіки виплатить майже 12,7 млн грн за березневими заявками на компенсацію 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Кошти отримають 16 підприємств, серед них – великі компанії та ФОПи. Вони придбали автобуси, причепи, фургони, ліфт та сонячні електростанції у восьми українських виробників.

В міністерстві розповіли, вартість якої техніки буде компенсована:

Автобуси АТАМАН та Еталон – "ІСУЗУ-АТАМАН Україна", Торговий дім "Еталон Авто"

Фургон ISUZU – АТ "Черкаський автобус"

Напівпричепи-цистерни – "Еверласт"

Тракторні та зсувні причепи – "Завод Кобзаренка"

Пасажирський ліфт – "Карат-Ліфткомплект"

Сонячні електростанції – ТОВ "Тер сан енерджі".

Нагадаємо:

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Станом на березень 2025 року до програми залучено 250 позицій від 24 українських виробників.