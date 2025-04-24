Автобуси, сонячні електростанції: що купує бізнес, розраховуючи на 15% компенсації
Міністерство економіки виплатить майже 12,7 млн грн за березневими заявками на компенсацію 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Кошти отримають 16 підприємств, серед них – великі компанії та ФОПи. Вони придбали автобуси, причепи, фургони, ліфт та сонячні електростанції у восьми українських виробників.
В міністерстві розповіли, вартість якої техніки буде компенсована:
- Автобуси АТАМАН та Еталон – "ІСУЗУ-АТАМАН Україна", Торговий дім "Еталон Авто"
- Фургон ISUZU – АТ "Черкаський автобус"
- Напівпричепи-цистерни – "Еверласт"
- Тракторні та зсувні причепи – "Завод Кобзаренка"
- Пасажирський ліфт – "Карат-Ліфткомплект"
- Сонячні електростанції – ТОВ "Тер сан енерджі".
Нагадаємо:
Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.
Станом на березень 2025 року до програми залучено 250 позицій від 24 українських виробників.