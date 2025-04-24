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Автобуси, сонячні електростанції: що купує бізнес, розраховуючи на 15% компенсації

Віктор Волокіта — 24 квітня, 12:15
Автобуси, сонячні електростанції: що купує бізнес, розраховуючи на 15% компенсації

Міністерство економіки виплатить майже 12,7 млн грн за березневими заявками на компенсацію 15% вартості (без ПДВ) української промислової техніки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Кошти отримають 16 підприємств, серед них – великі компанії та ФОПи. Вони придбали автобуси, причепи, фургони, ліфт та сонячні електростанції у восьми українських виробників.

В міністерстві розповіли, вартість якої техніки буде компенсована:

  • Автобуси АТАМАН та Еталон – "ІСУЗУ-АТАМАН Україна", Торговий дім "Еталон Авто"
  • Фургон ISUZU – АТ "Черкаський автобус"
  • Напівпричепи-цистерни – "Еверласт"
  • Тракторні та зсувні причепи – "Завод Кобзаренка"
  • Пасажирський ліфт – "Карат-Ліфткомплект"
  • Сонячні електростанції – ТОВ "Тер сан енерджі".

Нагадаємо:

Програма часткової компенсації 15% вартості (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики "Зроблено в Україні". Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%.

Станом на березень 2025 року до програми залучено 250 позицій від 24 українських виробників.

Мінекономіки

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