За останні кілька місяців у Києві закрилися сотні закладів громадського харчування через падіння відвідуваності, роботу в умовах відключення світла та з інших причин.

Про це пише Reuters, а також "Радіо Свобода".

"Заклад тимчасово не працює" або "Зачинено на зимові канікули" – такі таблички останніми місяцями дедалі частіше можна побачити в Києві на вході до ресторанів і кав'ярень", – говориться у публікації.

Одна з причин – люди виїжджають із міста через постійні російські обстріли, і відвідуваність різко впала: за даними компанії Poster, яка аналізує доходи ресторанного бізнесу, кількість відвідувань закладів у Києві знизилася на 20%, порівняно з минулим роком.

Витрати закладів різко зросли через відключення світла та необхідність забезпечувати роботу генераторів. Крім того, заклади харчування зобов'язали забезпечити відвідувачів укриттями, чого багато рестораторів фізично не можуть зробити, зазначає медіа.

За даними компанії Poster, яка аналізує ринок ресторанного бізнесу в Україні, кількість відвідувань закладів у Києві за останні місяці впала на 20%, порівняно з минулим роком. Водночас середній чек зріс на 15%, але це не рятує бізнес від падіння виручки.

"Нам стало критично працювати в таких умовах. Раніше наші ресторани не були зачинені по 10–14 годин на добу", – говорить ресторатор Дмитро Погребицький.

Мережа італійських сімейних ресторанів у Києві Pesto Cafe до війни складалася з 20 ресторанів, чотири ресторани Погребицького вже призупинили роботу, бізнес зазнав мільйонних збитків.

Як повідомив Reuters Дмитро Кострубін, директор із розвитку мережі ресторанів морепродуктів "Чорноморка", кількість відвідувачів у закладах мережі скоротилася приблизно на 20% порівняно з минулим роком.

"Багато рестораторів у Києві кажуть, що для того, щоб впоратися зі збитками, змушені скорочувати штат, переглядати меню, спрощувати процеси приготування їжі та наймати менш досвідчених працівників", – говориться у публікації "Радіо Свобода".

Але це лише частина проблем. Ще один серйозний виклик для ресторанного бізнесу – майбутня зима й удари Росії по енергетичній інфраструктурі, які вже призводять до відключень світла.

"Ще минулої зими однією з найбільших статей витрат для кав'ярень і ресторанів у Києві стала робота генераторів. А за рік дизельне пальне, на якому працюють генератори, в Україні подорожчало майже вдвічі", – медіа.

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Українські ресторатори з багаторічним досвідом кажуть, що зараз їхній бізнес переживає один із найскладніших періодів, і резерви, які вони раніше накопичили, вичерпані.

"Я в сервісному бізнесі 25 років. І таких іспитів, як зараз, у нас ніколи не було. У великих системних компаніях завжди є резерв. Моя компанія Gastro Family повністю у 2025 році вичерпала цей резерв", – наголошує підприємиця Олена Борисова.

Вона звертає увагу ще на одну проблему київського громадського харчування – нові вимоги уряду, згідно з якими саме підприємці мають забезпечити відвідувачам доступ до укриттів під час повітряних тривог. Ресторани й кав'ярні часто цього зробити не можуть.

"Місто цього не зробило. Держава цього не зробила. Вирішили: повісимо це на підприємців, які й так у дупі. А в кожного закладу, а в мене їх понад 50, є свій директор. І якщо хтось із відвідувачів загине (а ми знаємо, що удари в нас починаються без сигналів тривог), директор автоматично сідає до в'язниці. І коли це все тільки почалося, люди почали звільнятися", – цитує її "Радіо Свобода".

Після хвилі критики указу з боку підприємств громадського харчування український уряд переглянув терміни облаштування укриттів: раніше дедлайн був встановлений на грудень, то тепер його перенесли на квітень 2027 року.

Але в ресторанній асоціації попереджають, що якщо влада не пом'якшить вимоги, наслідки для галузі будуть серйозними: за нинішніх умов можуть закритися до половини закладів Києва.

Нагадаємо:

Раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні була вимушена тимчасово перейти на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.

Українська мережа fast-healthy ресторанів Salateira припинила свою діяльність. У 2023 році Salateira була у топ-10 компаній країни з сектору ресторанного бізнесу за доходами (майже 289 млн грн).