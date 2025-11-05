Рада з фінстабільності схвалила концепцію регулювання ринку віртуальних активів

Рада з фінансової стабільності, яка є міжвідомчим органом, виступає за чітке визначення державних органів, які будуть регуляторами ринку віртуальних активів, та розподіл повноважень між ними.

Про це інформує Міністерство фінансів.

"До другого читання законопроєкт має містити чітко визначені державні органи – регулятори ринку віртуальних активів із розподілом повноважень між ними, а також перехідний період, достатній для створення нової інфраструктури та розроблення підзаконної нормативної бази", – говориться у повідомленні.

Мінфін повідомляє, що члени РФС обговорили концепцію регулювання ринку віртуальних активів, зокрема запропонований НБУ "розподіл повноважень між регуляторами та етапи запуску ринку". Вони узгодили позиції для подальшого опрацювання відповідного законопроєкту в парламенті.

Участь у засіданні РФС взяли міністр фінансів України Сергій Марченко та голова Національного банку Андрій Пишний (співголови РФС), директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай, голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов та інші..

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт про легалізацію ринку віртуальних активів в Україні. Законопроєкт поділяє криптоактиви на три категорії: ті, вартість яких прив'язана до певних активів (наприклад, акцій); ті, вартість яких прив'язана до певних валют (наприклад, USDT); всі інші криптоактиви.