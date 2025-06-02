Продажи Tesla во Франции упали на 67% – до самого низкого уровня за почти три года

Регистрации новых авто Tesla во Франции снова сократились, противореча недавним заявлениям Илона Маска о том, что компания уже оправилась от начала года, когда наблюдался спад продаж.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В мае Tesla продала всего 721 автомобиль - это на 67% меньше, чем за тот же период прошлого года, согласно данным французской отраслевой ассоциации Plateforme Automobile. Это самый низкий показатель с июля 2022 года, несмотря на запуск обновленной версии самой популярной модели компании - Model Y.

Акции Tesla упали на 2,3% еще до начала основных торгов в понедельник. Всего с начала года акции компании подешевели на 14%.

Илон Маск недавно заявил, что компания не нуждается в антикризисном плане, и в интервью Bloomberg 20 мая сказал, что Tesla уже "вернулась на правильный путь". Он также утверждал, что спад продаж наблюдается у всех автопроизводителей в Европе. Впрочем, такие компании, как Volkswagen, Renault и BMW, наоборот, увеличили свои поставки за первые четыре месяца года.

В целом продажи Tesla во Франции - втором по величине рынке электромобилей в ЕС - снизились на 47% по состоянию на конец мая. В Германии, которая является крупнейшим рынком электрокаров в Евросоюзе, свежие данные о продажах за май обнародуют 6 июня.

Напомним:

Tesla стремительно нарастила продажи в Норвегии: в мае было зарегистрировано 2600 новых авто, что на 213% больше, чем за тот же период прошлого года.