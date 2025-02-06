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Продажі Tesla обвалюються по всій Європі: причини

Олексій Артемчук — 6 лютого, 15:22
Продажі Tesla обвалюються по всій Європі: причини
Getty Images

Продажі електромобілів Tesla різко впали на багатьох ключових європейських ринках на тлі негативної реакції споживачів на втручання Ілона Маска в політику регіону.

Про це пише Financial Times.

Найбільший у світі виробник електромобілів у січні зареєстрував лише 1 277 нових автомобілів у Німеччині, що на 59% менше, ніж за той самий місяць 2023 року. У країні знаходиться єдиний завод Tesla в Європі.

Минулого року продажі електромобілів у Німеччині та Франції різко сповільнилися після скорочення державних субсидій, але останнім часом попит почав відновлюватися.

Падіння продажів Tesla відбулося на тлі того, що німецький ринок електромобілів у січні виріс більш ніж на 50% в річному обчисленні, в результаті чого її частка на ринку знизилася з 14 до 4%.

У Франції продажі Tesla в січні впали на 63%, а кількість реєстрацій автомобілів Tesla в Норвегії скоротилася на 38%. У Великобританії кількість реєстрацій скоротилася на 8% порівняно з 2023 роком.

Автомобільний аналітик Маттіас Шмідт вважає, що одним із факторів зниження продажів Tesla в Німеччині може бути те, що споживачі чекають на оновлену модель Y, вихід якої запланований на першу половину 2025 року.

Зазначається, що інші експерти також звинувачують у цьому негативну реакцію на політичну причетність Маска.

Нагадаємо:

У січні у Франції кількість реєстрацій Tesla Inc. впала на 63%.

Tesla судиться з ЄС через мита, які блок наклав на імпорт електромобілів з Китаю, в рамках останнього протистояння між мільярдером Ілоном Маском і Брюсселем.

Банки з Волл-стріт очікують, що продажі автомобілів Tesla цього року зростатимуть набагато повільніше, ніж прогнозував її керівник Ілон Маск, оскільки Дональд Трамп прагне скасувати кліматичну політику епохи Байдена, яка надає перевагу електромобілям.

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