Глобальний ланцюг постачань під загрозою через погрози Трампа ввести мита - Bloomberg

Бізнес США та Європи переміщує замовлення та вивчає можливість підвищення цін, тоді як китайські фабрики шукають покупців в інших місцях після погроз Трампа запровадити нові мита.

Про це пише Bloomberg.

Одна лише загроза введення мит провокує хаос в бізнес-середовищі, через який світова торгова система стає схильною до проблем, обтяженою вищими витратами та вразливою до збоїв.

Згідно з опитуванням Oxford Economics, 65% респондентів заявили, що глобальна торгівельна війна є головним ризиком для світової економіки протягом наступних двох років, 38% опитаних вказали на протистояння Росії і НАТО і 14% – конфлікт Китаю та Тайваню.

Повідомляється, що деякі компанії роблять замовлення на випередження. Інші шукають нових постачальників або, якщо це неможливо, переглядають чинні умови.

Відновлення стресу супроводжується вищими витратами у вигляді великих запасів, дорожчої прискореної доставки чи ризику з неперевіреними партнерами. За словами підприємців, прибуток постраждає, а витрати зменшаться в інших місцях, втім, зрештою за все заплатять споживачі.

Проблема в тому, що, попри всі запобіжні кроки, немає гарантії, що стратегії, які допомогли деяким компаніям витримати першу торгову війну Трампа, спрацюють і цього разу, адже в поле його зору потрапили як союзники, так і противники.

У портах Китаю спостерігалося двозначне зростання контейнерообігу за два тижні після виборів, і воно збільшилося ще більше, майже на 30% на другий тиждень грудня.

Міжнародні вантажні авіарейси збільшувалися щонайменше на третину щотижня з середини жовтня, і економісти очікують, що це продовжиться, оскільки клієнти поспішають завантажувати замовлення.

Нагадаємо:

Прийняття Дональдом Трампом криптовалют може підірвати нові європейські правила щодо цифрових активів, адже компанії віддають перевагу дружнішому ринку США, залишаючи Європу осторонь, попереджають представники індустрії.

Дональд Трамп закликав ЄС зменшити торгівельний дефіцит зі США закупівлями нафти та газу, або він запровадить мита.