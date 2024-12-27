Криптокомпанії обиратимуть США замість ЄС через сприятливу політику Трампа – FT

Прийняття Дональдом Трампом криптовалют може підірвати нові європейські правила щодо цифрових активів, адже компанії віддають перевагу дружнішому ринку США, залишаючи Європу осторонь, попереджають представники індустрії.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Такі компанії, як Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, заявили, що зосередять свою увагу на США після того, як Трамп пообіцяв зробити країну "криптостолицею планети".

Топменеджери та аналітики вважають, що криптодружній Білий дім стане потужним магнітом, особливо у порівнянні з новими правилами ЄС, які набудуть чинності з 30 грудня.

Правила ЄС, відомі як Регулювання ринків криптоактивів (MiCA), мають встановити рамки для захисту громадськості після краху таких компаній, як біржа FTX, а також кредиторів, включно з Genesis і Celsius. Ці стандарти раніше хвалили в індустрії як потенційний зразок глобального регулювання криптоактивів.

"При попередній адміністрації США MiCA здавалося гарним способом осмислити криптоіндустрію, не вбиваючи інновацій", — зазначив Есвар Прасад, старший науковий співробітник Brookings Institution.

Однак після перемоги Трампа "ми побачимо міграцію криптодіяльності з Європи у будь-якій формі, адже в США все стане значно простіше", додав він. "[MiCA] буде сприйматися як дуже суворе регулювання".

Перемога Трампа сприяла тому, що цього року Bitcoin досяг рекордної вартості в $108,000, що більш ніж удвічі перевищує його ціну роком раніше. Роздрібні та інституційні інвестори підтримують обіцянку Трампа припинити жорсткий регуляторний тиск останніх років.

Трамп також висунув Пола Аткінса, прихильника криптовалют, на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і призначив Девіда Сакса, венчурного капіталіста, радником президента з питань криптовалют та штучного інтелекту.

Правила MiCA регулюватимуть випуск криптомонет, зокрема стейблкоїнів, а також послуги, пов’язані з цифровими активами, як-от зберігання і торгівля, вимагаючи, щоб компанії, які їх надають, отримали дозвіл у ЄС.

Нагадаємо:

Обіцянка Дональда Трампа про те, що весь залишок Bitcoin має бути "виготовлений у США", може виявитися однією з найскладніших для виконання.