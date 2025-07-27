Пішов з життя засновник агрокомпанії "Земля і воля"

У віці 86 років помер генеральний директор ТОВ "Земля і воля" Леонід Яковишин.

Про це повідомляє Бобровицька територіальна громада.

"Бобровицька міська рада, виконавчий комітет і вся Бобровицька громада з глибоким сумом сприйняли звістку про тяжку й непоправну втрату — смерть Леоніда Григоровича Яковишина, генерального директора ТОВ «Земля і Воля», Героя України, знаного аграрія, талановитого керівника, Людини з великої літери", – говориться у повідомленні.

"Леонід Григорович усе своє життя присвятив рідній землі, розвитку сільського господарства, зміцненню економіки Бобровиччини та України. Завдяки його винятковому професіоналізму, стратегічному мисленню та невтомній праці підприємство "Земля і Воля" стало взірцем ефективного господарювання не лише в Україні, а й за її межами", – зазначає територіальна громада.

ТОВ "Земля і воля" було утворено в 2000 році на базі колишнього радгоспу-технікуму і 13 реформованих розвалених КСП в селах Ярославка, Озеряни, Щаснівка, Стара Басань, Бригинці, Нова Басань, Піски, Браниця, Кобижча, Лозовий Яр Київської області та містах Бобровиця і Носівка.

Основні види діяльності: виробництво рослинницької і тваринницької продукції, її переробка, будівництво та капітальний ремонт виробничих і житлових об’єктів, розвиток соціальної сфери, зовнішньоекономічна діяльність.

"Земля і воля" входить до топ 100 латифундистів України. Земельний банк — 32,5 тис. га.

Видання Latifundist нагадує, що у березні 1990 року Яковишин був обраний народним депутатом України I скликання від Козелецького виборчого округу на Чернігівщині. У Верховній Раді працював заступником голови комісії з питань Чорнобильської катастрофи, а також був членом комісії з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом.

Він також був радником в.о. Прем'єр-міністра Юхима Звягільського, прем’єра Віталія Масола та позаштатним радником першого заступника голови Верховної Ради України. У 2002 році балотувався до парламенту IV скликання від блоку політичних партій "Єдність".

Відомо також, що Леонід Яковишин збудував у Бобровиці на Чернігівщині власний мавзолей. "Мавзолей буде відкритий кожен день, з 10-ти до 17-тої години, крім вихідних. Це коли я вже буду в раю", — обіцяв Яковишин.

"Сам мавзолей розташований на околиці міста і коштує 3 мільйони доларів. В перерахунку на гривні, це третина бюджету громади. "Земля і воля" – головний роботодавець Бобровиці, де мешкає 11 тисяч людей", – розповідало "Суспільне. Чернігів".