Оператор лотерей "Патріот" вважає незаконним анулювання ліцензії: оскаржить рішення

Оператор лотерей АТ "Патріот" оскаржить рішення державного агентства для регулювання азартних ігор і лотерей "ПлейСіті" про анулювання ліцензії, вважаючи його неправомірним, а висунуті звинувачення — безпідставними.

Про це йдеться в заяві оператора лотерей.

Як вважають у "Патріоті", звинувачення ґрунтуються на недостовірній інформації, яка не має нічого спільного з дійсними обставинами.

"АТ "Патріот" здійснює діяльність відповідно до чинного законодавства України, працює відкрито та прозоро. Структура власності компанії є публічною, а кінцевим бенефіціарним власником є громадянин України", - йдеться в заяві.

В компанії додали, що розраховують на об'єктивний та справедливий перегляд рішення регулятора у судовому порядку.

АТ "Патріот" працює на лотерейному ринку України з 1997 року. Кінцевим бенефіціарним власником вказаний Андрій Матюха.

Нагадаємо:

Державне агентство PlayCity анулювало ліцензію оператора лотерей "Патріот".

В агентстві пояснили, що під час ліцензування операторів лотерей щоразу залучаються правоохоронні органи для комплексної перевірки компаній та їхніх зв'язків.

У випадку з "Патріот" інформація, передана ДБР до PlayCity, стала підставою для анулювання ліцензії. Рішення реалізували у зв'язку з невідповідністю кінцевого бенефіціарного власника законодавчим вимогам.

Наприкінці січня державне агентство PlayCity завершило конкурс на отримання ліцензій для операторів державних лотерей, за результатами якого переможцями визначили три компанії - "МСЛ", "Патріот", "Українська національна лотерея".