Фармацевтичні компанії України зробили заяву на тлі обшуків правоохоронців

28 лютого Нацполіція провела обшуки на підприємствах українських фармацевтичних компаній – Farmak, "Дарниця" та "Артеріум" у рамках чого вилучили документацію, пов’язану зі співпрацею з дистриб’юторами лікарських засобів.

Про це повідомляє пресслужба "Дарниці".

У компанії заявили, що діяльність компаній є "прозорою та здійснюється виключно в межах чинного законодавства України".

"Усі договори та фінансові операції документально підтверджені та проходять належні процедури відповідно до вимог регуляторних органів", - йдеться у повідомленні.

Водночас у "Дарниці" наголосили, що вони відкриті до співпраці з правоохоронними органами та надають усю необхідну інформацію.

"Обшуки відбуваються напередодні 1 березня 2025 року, коли фармацевтичні компанії Farmak, Дарниця, "Артеріум" підтримали пропозицію Президента та рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про зниження цін на 30%", - продовжили у пресслужбі фармкомпанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю 28 лютого Національна поліція у Києві проводить обшуки на трьох найбільших фармацевтичних заводах.

"Ті, хто проводить обшуки, запитують інформацію, яку можна було б отримати елементарно надіславши запит. Обшуки проводяться як на заводах, так і в будинках працівників. Все нагадує "кейс Мазепи", – розповів співрозмовник ЕП.