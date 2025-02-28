Фармацевтические компании Украины сделали заявление на фоне обысков правоохранителей

28 февраля Нацполиция провела обыски на предприятиях украинских фармацевтических компаний - Farmak, "Дарница" и "Артериум" в рамках чего изъяли документацию, связанную с сотрудничеством с дистрибьюторами лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба "Дарницы".

В компании заявили, что деятельность компаний является "прозрачной и осуществляется исключительно в рамках действующего законодательства Украины".

"Все договоры и финансовые операции документально подтверждены и проходят надлежащие процедуры в соответствии с требованиями регуляторных органов", - говорится в сообщении.

В то же время в "Дарнице" отметили, что они открыты к сотрудничеству с правоохранительными органами и предоставляют всю необходимую информацию.

"Обыски проходят накануне 1 марта 2025 года, когда фармацевтические компании Farmak, Дарница, "Артериум" поддержали предложение Президента и решение СНБО от 12 февраля 2025 года о снижении цен на 30%", - продолжили в пресс-службе фармкомпании.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в пятницу 28 февраля Национальная полиция в Киеве проводит обыски на трех крупнейших фармацевтических заводах.

"Те, кто проводит обыски, запрашивают информацию, которую можно было бы получить элементарно отправив запрос. Обыски проводятся как на заводах, так и в домах работников. Все напоминает "кейс Мазепы", - рассказал собеседник ЭП.