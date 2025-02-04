На Дніпропетровщині з'явиться новий індустріальний парк "Жовті Води"

На Дніпропетровщині в місті Жовті Води з'явиться новий індустріальний парк з однойменною назвою "Жовті Води". Він 101 зареєстрований в Україні індустріальний парк.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Це дасть змогу створити близько 500 робочих місць.

Там займатимуться виробництвом хімічних речовин і хімічної продукції; основної хімічної продукції, добрив, азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах; фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик; штучних і синтетичних волокон.

Також на території парку займатимуться альтернативною енергетикою, науково-технічною діяльністю та діяльністю у сфері інформації та телекомунікацій.

Загальна площа індустріального парку "Жовті Води" складає 10 га, а орієнтовна площа забудови становитиме 41 857 кв. м.

Загальний розмір капіталовкладень у будівництво – близько 782 млн грн. Близько 100 млн грн власних та кредитних коштів планують залучити ініціатор створення та керуюча компанія. Вони також хочуть взяти участь у програмі державного стимулювання індустріальних парків. Ще 646 млн грн планується залучити коштом майбутніх учасників.

Нагадаємо:

На Житомирщині навесні планують відкрити новий завод з переробки технічних конопель. Індустріальний парк "МаʼРижани" займає 28 га - це територія колишнього заводу з переробки льону.

Очікується, що вже за перший рік роботи новий завод дасть роботу 200 жителям Житомирщини й переробить 4,5 тис. т сировини. У наступні роки кількість робочих місць сягне 700, а обсяг переробки - до 12 тис. т.