На Житомирщині завершують будівництво заводу з переробки технічних конопель

На Житомирщині навесні планують відкрити новий завод з переробки технічних конопель.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

"В індустріальному парку "МаʼРижани" у селі Рижани на Житомирщині на фінальну стадію вийшло будівництво нового заводу з первинної переробки технічних конопель. Вже на березень-квітень заплановано запуск виробництва натуральних волокон та костриці", - йдеться в повідомленні.

За словами депутата, у Рижанах здійснюється спроба відродження цілої галузі з переробки конопель.

Обсяг інвестицій у першу лінію проєкту склав близько $25 млн, розвиток другої лінії потребуватиме вже близько $25 млн. Вихід на виробництво тканини з коноплі виведе загальну вартість проєкту на рівень $100-120 млн.

Обладнання для нового заводу ввезено із застосуванням нульової ставки ПДВ та ввізного мита.

Індустріальний парк "МаʼРижани" займає 28 га - це територія колишнього заводу з переробки льону.

Вирощування і збирання першого врожаю технічних конопель на території 700 га організувала компанія "Ма’Рижани Хемп Компані", яка керує індустріальним парком. Вже з наступного року цю площу планується збільшити до 1 200 га, а також залучити до проєкту ще 500-600 га фермерів Житомирщини.

Очікується, що вже за перший рік роботи новий завод дасть роботу 200 жителям Житомирщини й переробить 4,5 тис. т сировини. У наступні роки кількість робочих місць сягне 700, а обсяг переробки - до 12 тис. т.

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