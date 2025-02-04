На Днепропетровщине появится новый индустриальный парк "Желтые Воды"

На Днепропетровщине в городе Желтые Воды появится новый индустриальный парк с одноименным названием "Желтые Воды". Он 101 зарегистрированный в Украине индустриальный парк.

Об этом сообщает пресслужба Министерства экономики Украины.

Это позволит создать около 500 рабочих мест.

Там будут заниматься производством химических веществ и химической продукции; основной химической продукции, удобрений, азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах; красок, лаков и подобной продукции, типографской краски и мастик; искусственных и синтетических волокон.

Также на территории парка будут заниматься альтернативной энергетикой, научно-технической деятельностью и деятельностью в сфере информации и телекоммуникаций.

Общая площадь индустриального парка "Желтые Воды" составляет 10 га, а ориентировочная площадь застройки составит 41 857 кв. м.

Общий размер капиталовложений в строительство - около 782 млн грн. Около 100 млн грн собственных и кредитных средств планируют привлечь инициатор создания и управляющая компания. Они также хотят поучаствовать в программе государственного стимулирования индустриальных парков. Еще 646 млн грн планируется привлечь за счет средств будущих участников.

Напомним:

На Житомирщине весной планируют открыть новый завод по переработке технической конопли. Индустриальный парк "Ма'Рижаны" занимает 28 га - это территория бывшего завода по переработке льна.

Ожидается, что уже за первый год работы новый завод даст работу 200 жителям Житомирщины и переработает 4,5 тыс. т сырья. В последующие годы количество рабочих мест достигнет 700, а объем переработки - до 12 тыс. т.