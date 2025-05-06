"Нова пошта" запустила першу газову когенераційну установку
На західноукраїнському хабі "Нової пошти" почала працювати перша когенераційна газопоршнева установка.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Нова пошта" оголосила про запуск першої когенераційної газопоршневої установки (КГУ) електричною потужністю 1 МВт. Установка працює за принципом подвійної генерації, виробляючи одночасно електроенергію та тепло з природного газу.
Це лише початок масштабного проєкту — ще шість аналогічних КГУ вже на етапі встановлення. Частину з них, зокрема в Києві, планують запустити до кінця року.
Зазначається, що всі установки мають на меті забезпечити стабільне енергопостачання критичної інфраструктури компанії незалежно від ситуації в енергосистемі країни.
За словами представників компанії, реалізація цього проєкту є частиною довгострокової стратегії з енергонезалежності та сталого розвитку. Особливо актуально це в умовах періодичних обмежень електропостачання через обстріли.
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